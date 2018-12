Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato del sorteggio di Champions League che ha accoppiato i reds al Bayern Monaco, svelando le due squadre che non voleva incontrare: "C'erano solo due club che non mi piacevano, ovvero il Borussia Dortmund, perché non volevo incontrarlo così presto, e la Juve, perché per me è la favorita del torneo. Sarà davvero difficile battere i bianconeri in questa stagione, hanno una tale esperienza che questa sembra essere l'ultima occasione per loro".