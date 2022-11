Soddisfatto della vittoria del suo Liverpool sul Napoli, Klopp ha parlato in conferenza stampa.



"Ho visto la reazione che volevo, dovevamo farlo e l'abbiamo fatto in una gara molto difficile contro un ottimo avversario, siamo stati uniti, compatti. Li abbiamo messi in difficoltà, sono bravi anche come singoli ma abbiamo chiuso gli spazi e siamo riusciti a conquistare il pallone. Dopo il gol annullato abbiamo calmato il gioco e trovato due gol facendo vedere determinazione".



"Non ho nessun rammarico per il secondo posto, abbiamo iniziato male il gruppo, non giocando ai nostri livelli e dando una mano forse al Napoli dandogli fiducia, l'abbiamo visto in Serie A. Ha meritato il primo posto nel girone".