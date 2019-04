Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato a lungo di mercato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro l'Huddersfield: "Migliorare questo organico è sempre più difficile, è un buon segno. Noi non siamo qui per esaltare i tifosi e far continuamente dir loro 'Wow, c'è un nuovo giocatore!'. Il nostro lavoro è migliorare la squadra in vari modi. Prima di tutto, con l'allenamento. E poi ingaggiando nuovi giocatori nei diversi ruoli in cui servono. E attualmente abbiamo una rosa ben bilanciata. I nostri piani per l'estate per ora restano privati. Se sarà la più grossa campagna acquisti della storia del Liverpool? Probabilmente no. E sareste rimasti sorpresi se avessi detto Sì. In ogni caso, terremo gli occhi sempre ben aperti. La chiave per la composizione della rosa attuale? La giusta pazienza e poche ma oculate scelte. Ma non siamo ancora arrivati a un punto di arrivo. Certo, ora siamo in un buon periodo, ma non c'è bisogno di pensar troppo a cosa abbiamo fatto in passato. Semplicemente, abbiamo fatto ciò che era giusto fare. Non è importante ciò che pensa la gente, ma ciò che noi vediamo al nostro interno. A sentire i tifosi, dopo ogni stagione si dovrebbero vendere 15 giocatori e comprarne altrettanti, e se non compri il grande attaccante del momento sembra che tu non stia facendo il tuo dovere. Bisogna saper tenere la calma e fidarsi delle proprie sensazioni: se poi le decisioni sono corrette, lo si scopre solo durante la stagione. Siamo stati fortunati con le operazioni che abbiamo portato a termine, abbiamo lavorato duro come era lecito aspettarsi da noi. Certo, c'è ancora una squadra con un punto in più di noi (il Manchester City, ndr) e per questo lavoreremo fin da subito per colmare il gap."