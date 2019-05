E' stato Jurgen Klopp a prendere la parola per primo, in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Champions League. L'allenatore del Liverpool ha detto la sua in vista del match contro il Tottenham: "Sarà una finale molto intensa. Chi è il favorito? Difficile dirlo. Abbiamo vinto due partite contro di loro, per 2-1. Mi piacerebbe rifare quanto fatto col Barcellona, ma il Tottenham è molto forte e ha tanta qualità. Dipenderà anche dal clima, sembra che farà molto caldo e potrebbe influire. Si arriverà ai rigori? Può essere una possibilità".



Sulle finali perse in carriera: "Dall’anno scorso ho imparato che anche una rovesciata da 18 metri può essere un gol. Dalle altre finali? Avversari diversi, situazioni diverse. Io penso di non avere avuto una carriera sfortunata. Poteva andare meglio o peggio. Ho perso la finale di Champions League, è vero. Ma dal 2012, escluso il 2017, sono sempre arrivato in una finale con la mia squadra, e forse ho solo il record di semifinali vinte. Mi ritengo una persona normalissima, se fossi egocentrico mi riterrei un perdente. Comunque non è interessante, siamo qui perché vogliamo vincere. Le cose del passato non intaccano la mia fiducia".