Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, non parla mai per caso. Oggi, in conferenza stampa, ha detto la sua sulle possibili favorite per la conquista della Champions League: "Sinceramente in Champions avrei evitato volentieri la Juventus, che è la favorita, e il Borussia Dortmund in quanto ex. Il Bayern è un avversario fortissimo, ma la squadra più attrezzata credo sia la Juventus e questo non solo per la presenza di Ronaldo. I giocatori bianconeri sono molto esperti. Per alcuni di loro potrebbe essere l'ultima occasione per vincere, faranno di tutto per riuscirci. Per fortuna però fino a febbraio non devo pensare a questa competizione".