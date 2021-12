Il Liverpool ha pescato l'Inter nel sorteggio di Champions League e il suo allenatore, Jurgen Klopp, ha commentato così l'esito della seconda urna di Nyon.



SORTEGGIO DIFFICILE - "Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… E adesso saranno due volte in tre mesi, quindi è una buona notizia! Tutto bene. Certo, è un sorteggio difficile, sicuramente. Sono la capolista in Italia; una buona squadra in un buon momento. Vedremo come andranno le cose fino a quando non ci incontreremo a febbraio".



LAUTARO - "Ovviamente conosciamo bene Alexis Sanchez e Edin Dzeko; Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più emozionanti del mondo, probabilmente. Simone Inzaghi è al suo primo anno l'anno scorso sono stati campioni. Ma questa è la vita del Liverpool: non è mai facile, ma è ancora possibile, quindi proviamoci. È una vera sfida di Champions League, quindi tutto bene e non vedo l'ora".



IL SORTEGGIO DA RIFARE? - "Decisamente. L'ho visto dal vivo e ho pensato che non si poteva lasciare stare così. Bisognava rifare tutto".