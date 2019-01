Peril Liverpool è la migliore squadra al mondo. In conferenza stampa, alla vigilia del big match fra in Citizens e i Reds, arriva la risposta di: "Ho sentito le parole di Pep, ma ha detto 'al momento'. Io so che siamo in forma e che siamo una squadra molto forte, ecco perché abbiamo fatto questi risultati e tutti questi punti, ma non direi che siamo la migliore squadra al mondo. Non andiamo a Manchester da favoriti, due settimane fa eravamo dietro di loro, sono solo chiacchiere, ma noi pensiamo solo a prepararci per una grande partita, sappiamo che sarà difficilissima ma non vediamo l'ora di giocare. Loro sono molto forti e hanno un manager eccezionale, credo sia una delle partite più dure da giocare in assoluto, dobbiamo essere coraggiosi, mettere in campo una gran voglia contro un avversario che per me è il migliore al mondo".Nel ManCity potrebbe tornare De Bruyne: "E' un giocatore eccezionale - dice Klopp -, ma non posso preparare la partita su di lui, ha segnato gol fantastici ed è un giocatore di livello mondiale. Sono felice che il suo infortunio non è stato più grave del previsto perché è un calciatore che adoro come tutti quelli che amano il calcio".In caso di vittoria del Liverpool, secondo Guardiola il suo City non avrebbe speranze di rimonta precipitando a -10: "E' una partita molto importante per entrambe le squadre, ma si gioca il 3 gennaio e c'è ancora tantissima strada da fare, e' una partita che vale doppio e che dà grandi motivazioni. Loro saranno carichi a mille, ma noi ci faremo trovare pronti".