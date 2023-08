Jurgen Klopp raffredda l'idea di vedere Kylian Mbappé al Liverpool. Il tecnico ha spiegato a Sky Sports DE: "Ridiamo di questa cosa. Posso dire che penso sia un giocatore veramente bravo, ma le condizioni economiche non fanno per noi. Non vorrei rovinare la storia ora... ma per quello che so non c'è nulla. E' possibile che qualcuno del club stia preparando qualcosa e voglia sorprendermi... Non è successo in otto anni che sono qui, sarebbe la prima volta".