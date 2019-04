Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro l'Huddersfield si è soffermato sul derby di Manchester disputato ieri sera: "È successo quello che mi aspettavo: lo United ha giocato un buon primo tempo ma non è riuscito a tenere lo stesso ritmo per 95 minuti. Non sono sorpreso della vittoria del City, ero quasi sicuro che avrebbero vinto a meno che non ci fosse stato un episodio. Il titolo, comunque, non è ancora stato assegnato e probabilmente si deciderà tutto all'ultima giornata. Pensiamo a vincerle tutte. Ricordiamoci comunque che la scorsa stagione eravamo 25 punti indietro. Quanto abbiamo fatto in questa stagione è sorprendente. E non è un punto di arrivo, ma di partenza."