L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato dopo il 4-0 al Newcastle: "Non era facile, mi è piaciuto il modo in cui abbiamo attaccato all'inizio, un po' meno la fase difensiva. Non siamo stati compatti come avremmo dovuto essere. Con la palla tra i piedi abbiamo fatto bene, poi è arrivato l'1-0 con un gol fantastico. All'intervallo ero contento perché il risultato mi ha permesso di sistemare qualcosa e siamo rientrati in campo più determinati. Il secondo gol ci ha reso la vita più semplice, poi abbiamo controllato. Risultat e prestazioni sono stati buoni, quest'ultima non perfetta. In passato facevamo fatica nella gestione, ora siamo più concentrati".