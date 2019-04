Dopo la vittoria per 2-0 contro il Porto, a Sky Sport, ha parlato l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp: "Sono contento, è la partita di andata. Ci sarà un match di ritorno molto intenso. Abbiamo controllato la gara, abbiamo fatto tanto possesso palla e difeso bene, a parte un paio di ripartenze. Nella ripresa abbiamo giocato un po' sotto ritmo, ma non ho nulla da criticare alla squadra. Si tratta di un ottimo risultato per il ritorno".