Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla al sito della Uefa, rivelando il suo odio per il Siviglia: "Non so quale sia lo stadio migliore dove giocare però quello che odio di più in assoluto è il Sánchez Pizjuán di Siviglia. L'atmosfera, lì, è un fattore decisivo. Non so se sia una questione personale. Ai tempi del Mainz alla fine finsero la competizione, quando allenavo il Borussia avevo una rosa migliore ma alla fine abbiamo pareggiato. Non siamo stati sufficientemente all'altezza".