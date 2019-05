Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni della Uefa: "Il calcio è così, succedono tante cose e abbiamo visto cosa è successo oggi. È stata una bellissima partita, un'ottima performance. È difficile giocare una partita del genere contro il Barcellona, sono felice della prestazione e dobbiamo prenderla per quello che è. Un risultato duro, ma che accettiamo".



OCCASIONI SPRECATE - "Sì, però cosa volete che vi dica. Abbiamo avuto una gestione ottima del pallone, abbiamo visto un'ottima partita e un'ottima difesa. Nell'intervallo ho detto ai ragazzi che stavano andando bene, ma potevano fare di più. Non so se potremo farlo al ritorno, vedremo".