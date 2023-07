Nel corso del podcast "We are Liverpool" dedicato al periodo pre-stagionale, il tecnico Jurgen Klopp ha fatto il punto della situazione per i Reds e parlato del mercato in entrata: "Ci sono così tante cose da fare, la finestra di trasferimento è aperta. Se la mia giornata avesse 28 ore, al momento non sarebbe un problema: potrei riempirle facilmente. Con tutte le cose che devi fare a destra e sinistra, il mio obiettivo principale e la mia energia devono andare nelle sessioni di allenamento, quindi è quello che faccio. Ancora tre settimane e mezzo alla prima partita della stagione. Devono succedere alcune cose prima di allora, sicuramente, anche dal punto di vista del mercato. Adesso è chiaro e succederà. Devono entrare nuovi giocatori, avremo una buona squadra".