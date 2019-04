Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Porto, quarto d'andata di Champions League: "Tutti volevano pescare il Porto, io no. Chi conosce bene il calcio sa bene che il Porto e' molto pericoloso, e ora lo dobbiamo affrontare. Certo nessuno voleva nemmeno dover giocare contro il Liverpool, quindi sara' dura per entrambe: detto questo, non vediamo l'ora di scendere in campo".



SU SALAH - "Si e' sbloccato, ma nessuno era preoccupato, nemmeno lui. Il suo impegno e' sempre stato massimo, in allenamento e in partita, ma segnare fa bene e i gol belli come i suoi danno ovviamente autostima. La sua rete contro il Southampton e' stata decisiva e importantissima".