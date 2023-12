Dopo il successo in rimonta in casa del Crystal Palace, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato così:



"Ho detto ai ragazzi che è la prima volta che vedo qualcuno giocare male come abbiamo giocato male noi fino a 15' dalla fine e vincere comunque la partita. Salah? Complimenti a lui, non si segnano 200 gol facendo gol solo nelle partite in cui si gioca bene".