Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato dopo la vittoria contro il Chelsea: "Salah? Ho visto il pallone volare proprio verso l'angolino e probabilmente mi sono reso conto prima degli altri che sarebbe entrata. Che gol, che precisione! Tutto il movimento è stato eccezionale. Salah è capace di questi colpi. E' stata una bella partita, belli entrambi i gol ed il risultato contro un Chelsea forte, che attraversa un buon momento. Sapevamo di doverli mettere sotto pressione fin da subito in modo da costringerli ai lanci lunghi. Non era facile giocare contro campioni del calibro di Hazard, abbiamo avuto forse tre momenti in cui siamo andati in difficoltà ma Alisson si è fatto trovare pronto e lo ringrazio. Sono molto fiero dei ragazzi, è stata una prestazione fantastica, in un'atmosfera meravigliosa. Sono onorato di aver preso parte a tutto questo".