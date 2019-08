Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta dai Reds per 4-1 contro il Norwich: "Abbiamo spinto sin dall'inizio segnando molto. Il Norwich è un'ottima squadra. Avremmo potuto gestirla meglio, dobbiamo migliorare qualche aspetto ma sono contento dei tre punti. L'infortunio di Alisson è un'ombra sulla gara. Ha avvertito una fitta, come se qualcosa l'abbia colpito sul polpaccio. Potrebbe essere qualcosa di più di uno stiramento, le sensazioni non sono buonissime. Abbiamo avuto una pre-season complicata, c'è molto da migliorare. Contro il Chelsea dovremo difendere bene. Oggi il problema è stata la reazione sulle seconde palle".