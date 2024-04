Liverpool, Klopp: 'Serie A? Non ci penso, bisogna lasciare nel momento migliore. Gasperini...'

“Vogliamo vincere, ma non solo per me, per la squadra", così ilalla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Atalanta, in programma domani alle 21 all’Anfield Stadium."Sarà una partita aperta, ma la vittoria non è niente di personale, quella gara del 2020 è stato l’inizio per altre cose ma non era stata una buona gara, abbiamo perso, prima non sembravamo poter riuscire a partecipare all'Europa fino a qualche mese fa, ma ora che ci siamo volgiamo vincere”.

“Dovremo vedere, ovviamente non abbiamo affrettato le cose, si sono allenati tanto, ma da soli, soprattutto Diogo e Alexander Arnold, ieri sono sembrati stare bene, credo che invece sia passato tanto tempo senza giocare per Bajtic. Alisson sta tornando, abbiamo bisogno della miglior forma possibile, la loro qualità la riutilizzeremo nelle prossime settimane, non sono sicuro per domani".Non sono preoccupato che non ci siano bandiere, ci sono le persone ma capisco le discussioni, è intrigante come questione, non lo sapevo nemmeno io, vogliamo che la gente sia allo stadio e lo stadio sia disponibile a tutti, ogni sterlina che guadagniamo la usiamo nel calcio, ci auto finanziamo, il club fa tante cose ma capisco anche i tifosi, troveranno una soluzione, proteste, discussioni, ma dobbiamo assicurarci che non ci sia niente tra noi e i tifosi".

"Ci sono tante altre grandi squadre ma ora vogliamo vincere, sappiamo come gioca l’Atalanta, Gasperini fa un lavoro incredibile, lo fa da anni, sono super disciplinati e pericolosi e dobbiamo essere al meglio, su queste due gare senza pensare alla finale. Difendono in modo coerente, ci aspettiamo una squadra molto organizzata, esperta, sarà una bella gara".“Senza i senatori sarà diverso ma non difficile, abbiamo parlato di Jota, non so come starà. Giochiamo giovedì, domenica, sabato, non possono giocare tutte le partite i senatori, abbiamo bisogno di tutti per vincerle tutte, anche dei giovani”.

“Per noi è normale, analizziamo l’avversario, da domenica a giovedì, quando si interrompe questo ritmo è più difficile, ci vengono tolte delle ore ma finché il ritmo è normale e va bene"."Non succede spesso lo so bisogna vivere e lasciare il club nel miglior momento possibile, ma non dipende solo dall'allenatore, ha anche un perosnale da gestire, c'è la mentalità del gruppo, i risultati poi aiutano. Gasperini ha fatto e sta facendo bene così, c’è tempo per dire addio. Mi ricordo la gara giocata col covid a Bergamo, era una grave situazione, ora sono contento di ritrovarla senza più Covid. Serie A? Conosco solo il cibo italiano, non sto programmando il mio futuro da allenatore".