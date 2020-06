Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato della ripresa della Premier League (fissata per il 17 giugno) e delle eventuali celebrazioni per la vittoria del campionato, a 30 anni di distanza dall'ultima affermazione dei Reds: "Certo che festeggeremo col nostro pubblico! Non appena sarà fatta, prima faremo qualcosa all'interno della squadra, poi, non appena ci sarà la possibilità, speriamo di fare qualcosa con i nostri tifosi. Magari con la sfilata per la città".