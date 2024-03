Liverpool, Klopp si lascia scappare un indizio sul futuro: 'Tra tre mesi...'

Come lui non c'è nessuno. Jurgen Klopp ha applaudito il suo Liverpool che ha dato spettacolo in campo e poi, davanti ai microfoni in conferenza stampa, si è preso la sua parte di show. Dopo il 5-1 rifilato dai Reds allo Sparta Praga - risultato che mette in ghiaccio il passaggio ai quarti di finale di Europa League, ottenuto per giunta con molte riserve in campo, il tedesco ha scherzato con i giornalisti presenti in Repubblica Ceca.



LA BATTUTA - Appollaiato e spaparanzato sulla scrivania delle interviste, il tecnico tedesco ha risposto col suo solito fare sornione e, tra il serio e il faceto, si è divertito e ha fatto divertire i presenti. Tra le varie risposte, da segnalare soprattutto una. Alla domanda se ci fosse stato qualcuno tra i giocatori avversari che l’avesse impressionato, ha replicato: “Beh io quest’estate vado in pensione, vuoi che porti qualcuno di loro in vacanza con me?”



FUTURO - Klopp ha infatti già annunciato che, a fine stagione e dopo 7 anni in carica, lascerà il ruolo di allenatore del Liverpool. Sul futuro ha ribadito di volersi prendere almeno un anno sabatico e non ha escluso che quella al timone dei Reds possa essere la sua ultima avventura su una panchina. L'ex Borussia Dortmund ha spiegato come non voglia legarsi a nessun'altra squadra inglese e della sua necessità di tornare a vivere una vita normale. Nelle ultime settimane è stato accostato alla guida della nazionale tedesca che, dopo Euro 2024, saluterà, a meno di ripensamenti, l'attuale ct Nagelsmann. Il Liverpool per la sua sostituzione pensa a Xabi Alonso e Simone Inzaghi.