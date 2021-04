Martin Odegaard è arrivato all’Arsenal lo scorso gennaio, in prestito dal Real Madrid. In pochi mesi ha conquistato Arteta e la dirigenza dei Gunners, che vorrebbero trattenerlo a tutti i costi, ma non solo. Nella sfida persa sabato contro il Liverpool, il norvegese ha impressionato anche il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp. I due hanno scambiato qualche parola a fine partita e, secondo il Sun, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta dal Liverpool, il ventiduenne sarebbe tentato di trasferirsi nella Merseyside.