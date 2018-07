Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di International Champions Cup tra i Reds e il Borussia Dortmund, ha così parlato di Christian Pulisic: "Mi piace. Ma ha un contratto con il Dortmund, no? Questo è il primo problema. Se un giorno vorrà giocare in Inghilterra avrà la possibilità di farlo. Ma ora è in un grande club".