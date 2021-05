Jürgen Klopp ha ribadito le sue intenzioni sul futuro al termine della partita contro il Burnley vinta 3-0, che permette al Liverpool di accarezzare la qualificazione alla prossima Champions League. L'allenatore tedesco ha fissato una data di scadenza per il suo lavoro ad Anfield e ha rivelato alcuni possibili aspetti che riguarderanno il manager tedesco una volta lasciata la panchina dei Reds. Klopp ha assicurato che non rimarrà al Liverpool oltre il 2024, quando scadrà il suo contratto. Una volta libero, il tedesco si prenderà del tempo per decidere quale sarà il suo prossimo club. A scriverlo è il Mundo Deportivo.