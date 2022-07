Ai microfoni ufficiali del Liverpool, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha parlato degli eventi che si sono verificati fuori dallo stadio a Parigi la sera della finale di Champions:



"Conosco solo poche persone che hanno avuto fortuna quella sera. Tutti quelli che conosco, compresa la mia famiglia, hanno vissuto scene di grandi lotte fuori dallo stadio. Era tutto male organizzato, chi era responsabile non era preparato per tutto questo. La mia famiglia mi ha scritto prima della finale: 'Siamo allo stadio, buona fortuna' e cose del genere, però non è andata così. Erano bugie necessarie e la verità l'ho scoperta dopo la partita. Abbiamo avuto una piccola festa, ma mia moglie non era pronta ed era distrutta per quanto era successo in precedenza. Credo che con tutto quello che è successo il fatto che abbiamo perso la finale sia il problema minore. Ovviamente è stato difficile, era una finale di Champions League, però mi è stato raccontato da molte persone cosa è successo fuori dallo stadio e non va bene".