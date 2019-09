Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in mixed zone al termine della partita vinta dai Reds per 2-1 contro il Chelsea: "È stata una bella partita tra due buone squadre. Abbiamo forzato i calci di punizione nei momenti decisivi e li abbiamo sfruttati al meglio. Nel secondo tempo abbiamo avuto almeno due occasioni per aumentare il vantaggio prima che Kanté facesse quella corsa e segnasse in quel modo. Sul 2-1 ci siamo difesi bene, la partita è stata emozionante e vincendola siamo in vetta alla classifica a punteggio pieno. Mané? Ha avuto un brutto colpo. Sta bene, ma ho dovuto toglierlo dal campo".