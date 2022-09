è arrivato il: domani in campo gli azzurri contro i Reds per la prima giornata di Champions League. Il tecnico degli inglesi, Jurgen, ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida:- "Thiago ha ripreso ad allenarsi, oggi era il secondo giorno ma non so ancora il minutaggio".- "Siamo in attesa dell'ecografia ma dovrebbe tornare dopo la sosta".- "In questo momento ha bisogno di giocare, che sia allenamento o partita. Ha la capacità di scendere in campo per un certo minutaggio ma non per tutta la gara. Ha bisogno di ambientarsi e abituarsi a certi livelli. La Champions non è meno intensa rispetto alla Premier e dovremo stare attenti alla condizione fisica".- "Sconfitte a Napoli? Se non sbaglio qualche volta con Dortmund e Liverpool, quando ho incontrato il Napoli in Champions, sono riuscito ad arrivare in finale di Champions. Dobbiamo giocare meglio rispetto alle gare precedenti, anche perché il Napoli è molto forte".- "Ho incontrato Spalletti quando era allo Zenit. Se avessi il suo fisico alla sua età non avrei bisogno di mettere il cappello (ride, ndr). Le sue squadre hanno una identità chiara e non vedo l'ora di incontrarlo domani in campo".- "Il Napoli ha tanti calciatori giovani ma sono anche bravi. Qualche giocatore è andato via e c'è stato nervosismo nell'ambiente. Ma credo si possa costruire la squadra attorno a Zielinski, un grande calciatore. Non sono sorpreso che Spalletti sia rimasto calmo per l'ambiente che si è creato, è l'allenatore ideale per il Napoli".- "Napoli pericolosa? Non lo so, sono sempre tutelato e ho la scorta. C'è il rischio che i tifosi si scontrino. State cercando il titolone".