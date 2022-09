Barry Lewtas, allenatore del Liverpool Under 21, ha parlato, come riporta Liverpool Echo, della situazione di Arthur: "Quando si è unito a noi non penso che sapesse dove stava andando, ma sapeva che avevamo una partita e voleva giocare. Arthur è stato qui durante la pausa per giocare e migliorare la sua forma fisica. Mostra il suo livello di professionalità. È stato bravissimo anche con i ragazzi. Vuole rimettersi in forma, non ha bisogno di una settimana di riposo, la decisione viene da lui." L'ex centrocampista della Juve si è trasferito in Inghilterra alla fine del mercato ma ancora deve debuttare con i Reds.