Secondo quanto riportato dal Sunday Express, l'Atletico Madrid avrebbe fissato a circa 35 milioni di sterline il prezzo di Saul Niguez. Il centrocampista ha chiesto da tempo di essere ceduto e i colchoneros hanno già trovato in De Paul il suo sostituto. Il prezzo dell'argentino è di circa 30 milioni di sterline, per questo, per lasciar partire Saul, ne chiedono almeno 35. Toccherà quindi al Liverpool, alla ricerca di un sostituto di Wijnaldum, decidere se puntare sullo spagnolo o su altri profili.