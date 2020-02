Ora punto fermo del Liverpool, Roberto Firmino è cresciuto col tempo, non è nato predestinato come tanti attaccanti brasiliani. E dei suoi inizi all’Hoffenheim ne parla l’ex direttore sportivo dei tedeschi, Ernst Tanner: “Ho sempre creduto in Firmino, ma avreste dovuto vedere i dati che abbiamo ottenuto su di lui quando è arrivato per la prima volta all’ Hoffenheim. In Germania di solito facciamo sia i test di resistenza che del sangue e sono abbastanza precisi. Lui ha fatto registrare i numeri peggiori che io abbia mai visto nel calcio professionistico. Direi di sottolineare che era anche peggio di mia nonna, non puoi immaginare. I parametri erano così bassi che non riuscivi nemmeno a credere che avesse mai giocato a calcio”.