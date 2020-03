Il Daily Star riporta le parole di Owen Hargreaves, ex centrocampista del Manchester United, che ha voluto dare al Liverpool un paio di dritte riguardanti Abdoulaye Doucoure, centrocampista del Watford che è stato tra gli artefici della vittoria degli Hornets contro i Reds: “E’ uno dei giocatori più importanti tra quelli che non giocano per i sei top club di Premier, può dare tanto alla propria squadra. Fa gol, assist e sa usare il fisico. Possiede alcuni tratti di Pogba, ha un buon tocco e sa arrivare in porta. Dovrebbe giocare nel Liverpool per quanto è bravo”.