Roy Hodgson, nel 2010, sedeva sulla panchina del Liverpool. E sul mercato fece confusione. Come rivela il Mirror, il manager inglese, dal Fulham, decise di portarsi Paul Konchesky, cedendo ai Cottagers Lauri Della Valle e Alexander Lacaniklic. E quest'ultimo, al Fulham, ci è finito per sbaglio: "Per il Liverpool era difficile sostituirmi. Quando ero a Londra e stavo per firmare il contratto, parlai al telefono con Hodgson e scoprimmo che aveva venduto l''Alex' sbagliato. Nella sua testa, non stava mandando me ma un altro 'Alex'. È stato divertente. A quel punto mi disse che mi avrebbe riaccolto a braccia aperte e di fare ciò che mi sentivo di fare. Decisi di firmare col Fulham".