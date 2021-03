Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, parla a Sky Sports, commentando la sua sul momento difficile dei Reds: "Moto spesso nella scorsa stagione, il Liverpool riusciva a fare gol anche nel finale e vincere o comunque rimediare ad una gara no. In quel periodo si meritavano quanto aveva detto Klopp riguardo alla mentalità da mostri. Ma adesso, la loro mentalità è da nani".