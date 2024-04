Liverpool, la Kop senza bandiere per la partita contro l'Atalanta: il motivo della scelta

L'si prepara ad affrontare l'importantissimo match dicontro il, valido per i quarti di finale della competizione. La squadra di Gasperini scenderà in campo domani ad Anfield, ma dovrà farlo con un'atmosfera che risulterà leggermente meno calda del solito. E questo perché per l'occasioneLa causa di tale scelta è da ricercarsi nell'indetto dal Fenway Sports Group. In particolare, i tifosi non approvano lasul costo degli abbonamenti della prossima stagione e, in generale, di tutti i biglietti per l'accesso ad Anfield. E così, in segno di protesta, la Kop si presenterà senza bandiere con l'obiettivo di mandare un messaggio chiaro alla società. Si tratta del secondo aumento stagionale, che fa salire a. Un aumento significativo, che tuttavia rimane inferiore a quello che - come riportato dal Daily Mirror - devono affrontare i supporters di

"Siamo delusi dalla decisione del Club in merito ai prezzi dei biglietti per 24/25 – fa sapere la Kop tramite i propri canali ufficiali –. In risposta, non ci saranno bandiere nella Kop per la partita di giovedì sera. A differenza dell’approccio del Club, questo è stato concordato in consultazione con altri gruppi di tifosi. Renderemo omaggio alle 97 vittime dell’Hillsborough solo nella partita di campionato di questo fine settimana, come sempre essendo la partita più vicina al 15 aprile. C’è ancora la possibilità per il Club di intraprendere un dialogo positivo con il Consiglio dei Tifosi in tempo per la riunione di sabato. Fino ad allora i tifosi hanno un messaggio: NO ALL’AUMENTO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO".