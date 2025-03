Liverpool, la rivoluzione dopo lo shock: big ai saluti e mercato faraonico, contatti anche con Lookman

La squadra di Arne Slot è fuori dall'Europa, ma la stagione può ancora regalare soddisfazioni importanti. La conquista dellaè una possibilità concreta visto il largo vantaggio accumulato sulle inseguitrici (+15 sull'Arsenal, ma con una partita in più) e tra pochi giorni (domenica 16 marzo) il Liverpool si giocherà la finale dicontro il Newcastle.

Questo il futuro prossimo, ma il club inglese sta già ragionando sui prossimi passi da compiere per mantenere competitiva la rosa a disposizione di Slot se non migliorarla. Si preannuncia un mercato movimentato, con diversi big al passo d'addio e innesti di qualità da inserire a suon di milioni. Dalla difesa all'attacco, l'elenco di nomi in lista è lungo e ricco di qualità.- Il piano è di ringiovanire la squadra partendo da un reparto, la difesa, che andrà puntellato. Al netto della situazione diancora da risolvere, il contratto dell'olandese scadrà il prossimo 30 giugno e si parla ancora di rinnovo (c'è anche l'ombra del), il Liverpool ha già stilato un elenco per i possibili successori. Ognuno con un prezzo molto alto: BILD pone Nico Schlotterbeck in cima alla lista dei desideri, il centrale delcosta non meno di. Più economica l'alternativadell', valutatosecondo De Telegraaf. Piace anche il profilo di, ilchiede almenoper l'ex difensore della Juventus.

- Da rinnovare anche le fasce difensive. Sempre più in quota l'addio di, in scadenza di contratto e corteggiato dal, i Reds stanno ancora valutando su chi investire per la corsia destra. Anche a sinistra però si annunciano novità:può partire e il sogno è arrivare a, mancino ex Milan oggi ale con un prezzo stimato intorno al- Altro capitolo spinoso è l'attacco. Le lacrime didopo la sconfitta con il PSG hanno il sapore di un addio, il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione è lontano e per il suo futuro si parla dio, più difficilmente,. Raccogliere l'eredità dell'egiziano sarà complicato e il Liverpool vuole piazzare un grande colpo per non farlo rimpiangere. Ma non solo, un grande acquisto servirebbe anche per compensare due delusioni da piazzare sul mercato: stando al Liverpool Echo infatti, i Reds non sono assolutamente soddisfatti die soprattutto di, costato 100 milioni di euro nel 2022 (75+25 di bonus per strapparlo al Benfica), e cercano soluzioni in uscita.

Ma chi può essere il grande colpo in attacco? Tutti gli indizi in questo momento portano ad, ma ilha fissato un prezzo faraonico per il centravanti svedese:, secondo il Sun. Ecco perché il Liverpool considera anche altri profili meno onerosi o da accompagnare.per esempio, valutato non meno didall'C'è poi una pista che porta alla Serie A:. L'attaccante nigeriano è il gioiello di punta dell'e ha recentemente ricomposto la frattura con Gian Piero Gasperini, ma la sua partenza in estate resta una possibilità concreta. Sulle sue tracce c'è pure la Juventus. Secondo quanto riferito da Footmercato,. Sette nomi già individuati e un terzino destro ancora da decifrare, otto acquisti per un: il Liverpool si prepara a una vera e propria rivoluzione.

