Alisson 6.5: sempre pronto, ottimo in due circostanze sempre su Milik, serrando la porta del Liverpool.



Alexander-Arnold 5.5: schiacciato dalla pressione del Napoli, si vede poco: quando può sprigionare i cavalli del suo motore resta impressionante



Gomez 6.5: si fa guidare da Van Dijk, in una partita senza senza sbavature. Cancella il vantaggio del Napoli con un salvataggio fantastico su una conclusione a botta sicura di Callejon



Van Dijk 6: guida con forza la difesa reds perdendo raramente un contrasto. Non sarà un fine ricamatore, ma lo strapotere fisico impressiona



Robertson 4.5: si fa sorprendere costantemente dai tagli di Callejon, quasi incredibile che Klopp non lo sostituisca



Milner 5.5: cerca di far filtro alla gran mole di gioco prodotta dal Napoli, scema il rendimento nel corso dei minuti (dal 30' st Fabinho sv)



Wijnaldum 6: si vede in un paio di circostanze, mostrando la gamba e la qualità ormai consacrate in Premier. Porta sempre il primo pressing del Liverpool, soffre una gara essenzialmente difensiva



Keita 6: si infortuna presto ed è un fattore, perché Klopp perde una fisicità dirompente. (dal 19' pt Henderson 5.5: giocatore diverso da Keita, prova a far respirare il Liverpool gestendo il pallone: operazione che riesce raramente)



Salah 5.5: quello dei tre attaccanti che si muove di più, pericoloso in un paio di circostanze



Firmino 4: si vede pochissimo, in campo per novanta: merita una sonora bocciatura



Mane 5: ci prova più di Firmino a farsi vedere ma il risultato è abbastanza simile al compagno di reparto (dal 43' st Sturridge sv)



All. Klopp 5: 4-3-3 classico così come è classico il gegenpressing che lascia spazio al fraseggio rapido del Napoli. Ancelotti lo batte tatticamente ed Insigne sul campo, così come era successo cinque anni fa col Dortmund.