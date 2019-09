Adrián 7: non fa rimpiangere Allison, già questo basta a spiegare la sua prestazione con diversi ottimi interventi



Alexander-Arnold 6: da segnalare, al 10', una diagonale su Insigne che vale come un gol, cancellando una conclusione con il solo Adrian da battere. Ancelotti gli piazza Insigne alle spalle cercando di tamponarne le folate, operazione parzialmente riuscita



Matip 6.5: non è Van Dijk, ma colma il gap di classe e velocità con uno strapotere fisico che spesso mette in imbarazzo gli avversari. Non si segnalano errori particolari



Van Dijk 7: nel duello con Koulibaly per il ruolo di miglior centrale al mondo, ne vien fuori un pareggio che dimostra il livello raggiunto da Koulibaly, quello del giocatore premiato dalla Uefa come migliore della scorsa Champions. Anche l'olandese non sbaglia un intervento, mai superato



Robertson 5: insidioso più di Alexander-Arnold, l'atteggiamento del Napoli non consente le classiche discese dirompenti. Mostra una buona condizione, nonostante il rientro last-minute. Costretto al fallo da rigore su Callejon



Henderson 6.5: giocatore fantastico. Legge come pochi al mondo i movimenti degli avversari, imprescindibile nel pressing del Liverpool (dal 42' st Shakiri sv)



Fabinho 6: detta i tempi della manovra, cercando di esser sempre presente in zona palla, coprendo tutto l'asse centrale



Milner 6.5: infaticabile nel prestare la copertura a Robertson e Salah, esce stanchissimo (dal 21' st Wijnaldum 5.5: tenta un maggiore apporto alla fase offensiva, ma senza particolare successo)



Salah 6: qualche errore di troppo in fase di conclusione, ma mette in costante difficoltà la difesa del Napoli



Firmino 5.5: si muove tantissimo, consente ai suoi gli inserimenti, ma si vede pochissimo in zona calda



Mané 5: si ripete la storia con il Napoli come nella scorsa stagione, tanto movimento ma anche tanti errori



All. Klopp 5.5: questa volta, al San Paolo, tante occasioni ma stesso risultato. Esce sempre sconfitto