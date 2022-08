La prima ad Anfield è andata malissimo. Darwin Nunez non ha segnato e anzi è stato espulso per una testata. Dopo qualche ora dal brutto episodio ecco le sue scuse. “Chiedo scusa, non succederà più. Sono consapevole di avere avuto una brutta attitudine. Sono qui anche per imparare dai miei errori”, queste le sue parole.