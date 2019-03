Reina Gattuso: intervista doppia prima di Anfield



Sabato alle 16 li rivedremo contro in Liverpool Legends-Milan Glorie su #DAZN pic.twitter.com/RUEqr8CvKB — DAZN Italia (@DAZN_IT) 21 marzo 2019

Sabato alle 16si affronteranno (diretta su DAZN), a presentare la sfida ci pensa l'attuale tecnico rossonero: "Reds più in forma? (rispondendo a Pepe Reina) Vediamo, quando entrano nel sottopassaggio ad Anfield qualcosa scatta. Rivedere? I suoi movimenti sulla linea di porta su quei rigori li ho sognati per tantissimi anni, vedere Dudek al 119' la doppia parata su Shevchenko, chiude gli occhi e fa quel miracolo, è stato un incubo per tanti anni, qualche volta quell'incubo ancora riappare".