Nel 1960-61 contro il Leicester e nel 1979-80 contro l'Ipswich Town erano arrivati due 6-0: sono passati 43 anni dall'ultima volta, e fa ancora più rumore pensando all'ottimo momento che stava vivendo il, ma i Red Devils oggi sono stati. E quel che è peggio, per mano dei rivali storici, in una partita che è equiparabile al nostro derby d'Italia, Juventus-Inter.. Già, lo stesso Liverpool che sta vivendo la peggiore stagione dell'era Klopp, al momento fuori sia da questa (2-5 dal Real Madrid nell'andata degli ottavi) sia dalla prossima Champions League (quinti in classifica anche dopo la vittoria esagerata di oggi, in bagarre col Tottenham che ha una partita e tre punti in più). Il protagonista assoluto della serata è l'egiziano ex Roma e Fiorentina- Due gol e due assist il bottino di Momo, che può festeggiare un traguardo che sognava da ben sei anni:. Non che non ci pensasse alla vigilia, ma in verità anche da molto prima: "Se sto inseguendo il record? Sì, soprattutto questo record di gol" aveva dichiarato a Sky. "Quando ho iniziato a pensarci? Penso che dopo la mia prima stagione in Premier League quando avevo segnato 31 gol ho subito pensato di voler diventare il capocannoniere del Liverpool nella storia della Premier League.. Il momento in cui diventerò il numero uno del Liverpool sarà molto speciale". Di certo speciale lo è stato, per lui ma non solo.Il momento del Liverpool non era esaltante, dicevamo, e i tifosi hanno organizzato. Quando è troppo è troppo, si leggeva su un aereo che ha sorvolato Anfield chiedendo pieni poteri a Jurgen Klopp. Chissà se adesso le acque si calmeranno, e se le prestazioni di, una doppietta a testa prima del sigillo finale di Firmino, sbloccheranno definitivamente il nuovo tridente del Merseyside.