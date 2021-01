Il Manchester United è tornato sul trono della Premier League. I Red Devils sono primi in classifica, ricorda una nota Betaland, con tre punti di vantaggio proprio sul Liverpool, campione d'Inghilterra e prossimo avversario della squadra di Solskjaer. La squadra di Manchester si prepara al big match e allo stesso tempo si gode una situazione che non viveva da parecchio. L’ultima volta con lo United al comando risale al settembre 2017, con Mourinho in panchina, ma era la 5ª giornata. Per vedere i Red Devils in vetta dopo 17 turni di Premier bisogna tornare al 2013, ovvero nell’era Ferguson. Klopp e i suoi sono ovviamente pronti a rimettere subito in discussione la leadership dei Red Devils. Domenica 17 gennaio alle 17.30 i campioni d'Inghilterra sfidano in casa il Manchester. Non è un periodo favorevole per Salah e compagni, che nelle ultime tre partite di Premier League hanno strappato solo due punti nelle sfide contro West Bromwich, Newcastle e Southampton. Discorso opposto per lo United che dopo la sconfitta incassata il primo novembre contro l'Arsenal ha messo in fila una serie di 11 risultati positivi: 9 vittorie e due pareggi. Sulla lavagna scommesse di Betaland sono comunque favoriti i Reds, che si giocano vincenti a 1,95, mentre la vittoria del Manchester United è proposta a 3,60. A 3,75 il pareggio. Per quanto riguarda le altre sfide del weekend in Fulham - Chelsea i Blues sono favoriti a 1,55. Situazione simile in Sheffield United Fc - Tottenham, che vede gli Spurs di Mourinho avanti nel pronostico su Betaland a 1,63. In Leicester - Southampton Foxes avanti a 1,80. Il Manchester City è proposto vincente a 1,18 contro il Crystal Palace, ma attenzione all'«Under 2,5». La squadra di Guardiola ha la migliore difesa del campionato, ma anche un attacco piuttosto sterile (25 gol segnati in 16 partite): l'esito è proposto a 2,55.