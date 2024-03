Liverpool-Manchester City, bordate a distanza tra Haaland e Alexander-Arnold sui titoli e quanto valgono

Redazione CM

E' la classica degli ultimi anni in Premier League, la sfida tra le massime espressioni del calcio inglese nell'ultimo decennio: da una parte il Liverpool, dall'altra il Manchester City, Klopp e Guardiola, e, negli ultimi giorni in particolare, Trent Alexander-Arnold ed Erling Haaland. I due, laterale destro e attaccante dei due rispettivi schieramenti, sono stati protagonisti di un botta e risposta abbastanza piccato nelle dichiarazioni in avvicinamento allo scontro diretto tra le due formazioni, separate da appena un punto in classifica in favore dei Reds, previsto domenica alle 16:30.



TAA BATTE... - "Guardando indietro a quest'epoca, anche se hanno vinto più titoli di noi e probabilmente hanno avuto più successo, i nostri trofei significheranno di più per noi e per i nostri fan a causa delle condizioni finanziarie di entrambi i club", ha detto Alexander-Arnold a FourFourTwo. "Il modo in cui entrambi i club hanno costruito le loro squadre e il modo in cui noi abbiamo vinto i nostri trofei probabilmente significa di più per i nostri tifosi".



HAALAND CONTROBATTE - E' arrivata a Sky la risposta del cyborg norvegese: "Se vuole dirlo, va bene. Sono qui da un anno e ho vinto il triplete ed è stata una bella sensazione, non so se abbia presente. Il Liverpool e lui possono parlare quanto vogliono, non so perché lo facciano ma d'accordo". Gli ha fatto eco anche il difensore portoghese Ruben Dias: "Vincere il Treble è qualcosa che realizzi solo dopo averlo fatto, e sono sicuro che noi e i tifosi sappiamo bene cosa abbia significato".



LE PAROLE DEGLI ALLENATORI - Inevitabile che anche i due tecnici venissero interpellati. Klopp ha difeso il suo calciatore: "Non c'è nulla di sbagliato in quello che ha detto Trent. Uno dei nostri slogan è "this means more", e se lo sentiamo nostro perché non dirlo?", mentre Guardiola si è limitato ad augurare ad Alexander-Arnold una pronta guarigione dall'infortunio con cui è alle prese.