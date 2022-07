Oggi si assegna il primo trofeo della stagione in Inghilterra. Al King Power Stadium di Leicester, con calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su DAZN, si gioca il Community Shield (la supercoppa inglese), giunto all'edizione numero 100. Il Manchester City campione d'Inghilterra sfida il Liverpool, vincitore della FA Cup. L'unico precedente in questa competizione risale a tre anni fa, quando il City vinse ai rigori grazie all'errore del centrocampista olandese Wijnaldum, ora al PSG e nel mirino della Roma. I Reds non alzano questo trofeo dal 2006, quando Benitez sconfisse il Chelsea di Mourinho e Shevchenko, in gol come Riise e Crouch.



DUELLO TRA BOMBER - Klopp e Guardiola lanciano titolari i due nuovi centravanti: l'uruguaiano Darwin Nunez (classe 1999, arrivato dal Benfica per 75 milioni di euro) da una parte in ballottaggio con Firmino e dall'altra il norvegese Erling Haaland, prelevato dal Borussia Dortmund per 60 milioni di euro. Klopp perde Oxlade-Chamberlain, vittima di un grave infortunio al tendine.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Darwin Nunez (Firmino), Luis Diaz. All. Klopp.



MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; Bernando Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish. All. Guardiola.