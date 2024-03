Liverpool-Manchester City, le formazioni ufficiali

La sfida tra Liverpool e Manchester City è il big match della 28a giornata di Premier League. Seconda contro terza, con l'Arsenal che ha superato momentaneamente tutti salendo al primo posto grazie alla vittoria contro il Brentford. Quelli di oggi saranno gli ultimi novanta minuti di Jurgen Klopp contro Pep Guardiola in Premier League, almeno per i prossimi anni. L'ultimo atto, The Last Dance. L'allenatore tedesco ha annunciato l'addio ai Reds a fine stagione, ha detto che vuole prendersi un anno sabbatico ma prima c'è una stagione da portare a termine.



COME STANNO - I Reds arrivano da quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, l'ultimo ko è quello in casa dell'Arsenal a inizio febbraio, poi quattro successi di fila con soli tre gol subiti. Il Manchester City in Premier ne ha vinte quattro delle ultime cinque, tre successi nelle ultime tre partite prima delle quali ha pareggiato in casa contro il Chelsea. In casa il Liverpool è la miglior squadra della Premier: ancora imbattuto e con il miglior attacco, sfida un City che in trasferta, considerando tutte le competizioni, le ha vinte tutte dal 10 dicembre scorso.



LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE - L'Arsenal è a +1 sul Liverpool e +2 sul City, chi vince oggi tra Reds e Citizens sale in testa alla classifica; con un pareggio, la squadra di Klopp aggancerebbe i Gunners al primo posto.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, vab Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, MacAllister; Elliott, Nunez, Luìs Diaz. All.: Klopp.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Alvarez, Foden; Haaland. All.: Guardiola.