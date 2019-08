Sono da poco ufficiali le scelte di Jurgen Klopp e Pep Guardiola per Liverpool-Manchester City, in campo alle 16.00 per il Community Shield:



LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Origi, Salah, Firmino. A disp: Mignolet, Lovren, Keita, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Matip.



MANCHESTER CITY: Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva, De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling. A disp; Ederson, Gundogan, Jesus, Aguero, Angelino, Foden, E Garcia.