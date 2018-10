Liverpool-Manchester City è il big match di lusso che conclude il programma dell'ottava giornata di Premier League e che oppone le due più autorevoli candidate per la vittoria del campionato. I Reds devono però riscattare gli ultimi risultati, l'eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Chelsea, il pareggio sempre contro i Blues in Premier e il successivo ko in Champions contro il Napoli, mentre la squadra di Guardiola è reduce da 4 vittorie consecutive.



Ecco alcuni dati sulla partita fornite da Opta:



Il Liverpool è imbattuto da 17 gare ufficiali consecutive ad Anfield contro il City (12V, 5N). L'ultima sconfitta risale al maggio 2003 in Premier League (1-2). Il City ha già perso tre volte contro il Liverpool in questo 2018, in Premier a gennaio e due volte in Champions League ad aprile. In due sole occasioni ha perso quattro volte contro lo stesso avversario in un anno solare: contro il Grimsby Town nel 1936 e contro il Tottenham nel 1993.

Sia City che Liverpool sono ancora imbattuti in questa Premier dopo sette giornate. Era dal 2011-12 che una sfida tra squadre imbattute non aveva luogo così avanti nella stagione (City contro Newcastle, 12esima giornata). Il Liverpool non prende gol da otto gare interne di fila in Premier League. Solo una volta, nel febbraio 2007 (9), ha fatto meglio di così nella storia della competizione.



Il Manchester City ha perso solo una delle ultime 25 trasferte di campionato (20V, 4N), proprio ad Anfield la scorsa stagione (4-3). Il Liverpool è imbattuto da 24 gare interne consecutive (16V, 8N), miglior filotto aperto della Premier League. Il Liverpool è imbattuto da 13 gare di fila in Premier contro le Big Six del campionato inglese (6V, 7N). L'ultima sconfitta risale al gennaio 2016 contro il Manchester United.



Mohamed Salah ha preso parte a cinque reti in tre gare ufficiali contro il City nel 2018 (3 gol, 2 assist), andando a segno in ogni partita. Sergio Aguero ha giocato nove gare ufficiali ad Anfield nella sua carriera (7 col City, 2 con l'Atletico Madrid), senza mai riuscire a segnare e tentando appena 11 tiri totali, di cui solo tre nello specchio.



Pep Guardiola ha perso più gare ufficiali contro Jurgen Klopp che contro qualunque altro tecnico: sette, di cui tre contro il Borussia Dortmund e quattro contro il Liverpool. Pep Guardiola ha perso entrambe le sue due trasferte contro il Liverpool in campionato. Nella sua carriera di allenatore il catalano non ha mai perso tre volte di fila in trasferta contro lo stesso avversario. Sergio Aguero ha raggiunto quota 148 gol in Premier League, tutti per il City. Tra i giocatori che hanno segnato con una sola maglia, solo Thierry Henry (175 con l'Arsenal) ne ha fatti più dell'argentino. Sergio Aguero ha segnato 148 gol in Premier League e potrebbe diventare il nono giocatore della storia a raggiungere quota 150 nella competizione.