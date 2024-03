Liverpool-Manchester City: probabili formazioni, dove vederla in tv e straming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

In Inghilterra è febbre da sfida al vertice. La classifica di Premier League prima dell'inizio della giornata vede in ordine tre squadre divise l'una dall'altra da un solo punto, con ilin testa con 63 e ilsubito dietro a quota 62, appena sopra l'a 61. Ad Anfield Road è tempo di, l'ultimo confronto nel campionato inglese tra i rispettivi tecnici Jurgene Pepdopo l'annuncio del primo circa l'addio a fine stagione., con diretta esclusiva su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e anche su Sky Sport 4K, con il commento da Anfield di Paolo Di Canio, che accompagnerà la telecronaca curata da Federico Zancan.(4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.(4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, De Bruyne; Silva, Alvarez, Foden; Haaland. All. Guardiola.