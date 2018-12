Trentotto titoli di campioni d'Inghilterra in due e una rivalità che va oltre al calcio: il derby del Nord-Ovest, grande classico d'Oltremanica trava in scena oggi a partirepresso la splendida cornice di Anfield, per il posticipo delReds contro Red Devils, ma anche Jurgencontro Josè, due filosofie di calcio ben differenti e due personaggi che non si sono mai molto amati: i padroni di casa, reduci dalla qualificazione agli ottavi di Champions League dopo aver estromesso il Napoli e da 16 partite senza sconfitte in campionato, devono vincere per mantenere il primo posto e il vantaggio di un punto sul Manchester City secondo, ieri vittorioso contro l'Everton. Gli ospiri invece non possono più fallire occasioni, visto che sono già a otto punti di distanza dal quarto posto occupato dal Chelsea, valido per la Champions, dopo i 5 pareggi e le 4 sconfitte in 16 gare, anche se non perdono da quattro turni. Sfida nella sfida quella tra le due coppie gol composte da(16 gol in due con l'egiziano capocannoniere) e(13 reti di coppia).