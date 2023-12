Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato delle prospettive sul mercato dopo l'infortunio al crociato del difensore Joel Matip:



"Se torneremo sul mercato? Quale club ci venderebbe un difensore veramente top a gennaio? In 8 anni qui, non ho capito: sembra che i trasferimenti siano la cosa più semplice nel mondo. È facile no? Per prendere un giocatore basta trovare i soldi, come se avessimo budget infinito. Costano tutti molto… e poi deve essere il giocatore giusto. In realtà, non ci ho pensato. Abbiamo ancora 4 centrali. Certo, se avessimo già avuto un 5° sarebbe stato perfetto, ma abbiamo saputo l’entità dell’infortunio di Joel solo poco tempo fa. Sono certo che il club dimostrerà la sua classe rinnovandogli il contratto, ma non firmo io i documenti".