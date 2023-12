Il Liverpool di Jurgen Klopp dovrà fare a meno fino alla fine della stagione di Joel Matip. L'ex Schalke o4 potrebbe aver riportato una rottura del legamento crociato. Per questo i Reds si potrebbero gettare sul mercato. E secondo quanto riportato da 90min.com uno dei nomi sarebbe quello di Lucas Beraldo. Il classo 2003 era stato seguito anche dalla Fiorentina in estate. Il Sao Paulo avrebbe aperto alla cessione, Klopp potrebbe portarlo in Inghilterra già a gennaio.